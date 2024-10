Lazio, Roma, Italia e Premier League: le ultimissime

On Air

Mario Gila è sempre più tra le colonne portanti della Lazio. Non ci sono ancora stati contatti con il suo manager Alejandro Camano per il rinnovo, ma le parole dell'agente valgono come una promessa di appartenenza: "Non siamo preoccupati del futuro. Siamo felici della crescita di Mario e lui è felice nella Lazio, avrà un avvenire importante".

Dovbyk rischia di non giocare stasera per un infortunio riportato durante la partita vinta dall’Ucraina contro la Georgia. Ieri a Wroclaw, il campo neutro dove l'Ucraina giocherà la sfida con la Repubblica Ceca, non si è allenato. Il ct Rebrov dovrà valutare se sia il caso di convocarlo o meno. La Roma ovviamente aspetta notizie e segue con una certa ansia gli sviluppi della vicenda. Domani sera o al massimo martedì mattina lo staff medico ne valuterà meglio le condizioni.

Allerta massima per la sfida tra Italia e Israele, in programma allo Stadio Friuli per staera alle 20:45. Saranno 11.700 gli spettatori a Udine, oltre a circa 500 bambini delle scuole calcio del territorio invitati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e di circa 800 calciatori delle società dilettantistiche locali. Zona rossa attorno allo stadio creata già 48 ore prima l'inizio della partita.

Un nuovo scandalo coinvolge la Premier League. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, un fuoriclasse che giocherebbe in una squadra della massima serie, considerata una stella del calcio internazionale, è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una donna in un hotel: il Corinthia Hotel di Whitehall Place, a Westminster. Il calciatore, che avrebbe venti anni, sarebbe stato trattenuto dalla Polizia.