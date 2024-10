Italia, Roma, Genoa e America's Cup: le ultimissime

L'Italia torna in campo dopo il pareggio contro il Belgio e sfida Israele per il quarto turno della Nations League 2024-2025. Gli Azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Dovrebbe esserci qualche modifica nella formazione titolare rispetto all'ultima uscita a partire dalla porta dove Vicario giocherà al posto di Donnarumma, mentre in difesa tutto resterà invariato. Davanti ci sarà Raspadori con Retegui. A centrocampo ballottaggio Fagioli-Ricci in cabina di regia.

Allarme rientrato in casa Ucraina: il nome di Artem Dovbyk è presente nella lista dei convocati per la sfida di stasera contro la Repubblica Ceca, sfida valida per la Nations League. L'attaccante aveva lasciato con il fiato sospeso la Roma e i suoi tifosi dopo essere rimasto a riposo precauzionale per un affaticamento.

Un nuovo rinforzo per Alberto Gilardino. Il Genoa ha infatti chiuso l'acquisto di Gaston Pereiro. Il trequartista uruguaiano ha firmato un contratto fino al prossimo trenta giugno con il club ligure e si sta sottoponendo alle visite mediche. Pereiro, svincolato dal Cagliari, si metterà immediatamente a disposizione del tecnico del Genoa.

Niente da fare, New Zealand vince ancora e si porta sul 4-0 in questa finale di America's Cup. Ineos Britannia, nel recupero di race 4, ci prova nelle battute iniziali. Ma la barca kiwi è troppo veloce, troppo perfetta.