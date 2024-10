Italia, Nations League, Napoli e Berrettini: le ultimissime

On Air

A Udine è andata in scena la sfida tra l'Italia di Spalletti e l'Israele di Shimon, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League: gli Azzurri hanno vinto 4-1 grazie alle reti di Retegui (su rigore), Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi.

La quarta giornata di Nations League non riserva particolari sorprese e definisce la classifica dei raggruppamenti delle Leghe. Nella Lega A, il successo della Francia in Belgio avvicina indirettamente l'Italia di Spalletti alla fase finale della manifestazione. Vittoria di misura della Germania contro l'Olanda. Nella Lega B la Turchia dilaga in Islanda: Calhanoglu sbaglia un rigore e poi si riscatta segnando dal dischetto.

Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all'83' dopo un problema fisico. Secondo l'emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo.

Il derby azzurro al primo turno del torneo Atp 250 di Stoccolma si chiude con la vittoria in due set di Matteo Berrettini. Sul cemento svedese il tennista romano, numero 42 del ranking, supera Luciano Darderi, 44° giocatore della classifica mondiale, e vola così agli ottavi di finale