Lazio, Nations League, Sinner e Mbappé: le ultimissime

La Lazio si gode i risultati della rosa allestita in estate, ma continua a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato di gennaio. I nomi sono tutti under 22: Gustavo Sá, trequartista del Famalicão classe 2004 (valutato tra gli 8 e i 10 milioni), Reda Belahyane, mediano marocchino del Verona (con la stessa valutazione). Lo slovacco 22enne Adrian Zeljkovi dello Spartak Trnava (valutato 5 milioni) e Santiago Simón, ala del River Plate, classe 2002, valutato 10 milioni.

Saranno 8 i match di Uefa Nations League che animeranno questo martedì ricco di grandi sfide e tutti si giocheranno alle 20.45. Per quanto riguarda il Gruppo A scenderanno in campo Polonia-Croazia, Scozia-Portogallo, Spagna-Serbia e Svizzera-Danimarca. Nel Gruppo C invece Bielorussia-Lussemburgo, Irlanda del Nord-Bulgaria, Kosovo-Cipro e Lituania-Romania.

Archiviata la ricchissima parentesi saudita, Jannik Sinner tornerà nel Vecchio Continente per l’ultimo sprint della stagione. Tre gli appuntamenti in programma: prima il Masters 1000 di Parigi-Bercy, poi le Nitto Atp Finals di Torino e il gran finale a Malaga, dove il nostro portacolori guiderà la Nazionale di capitan Filippo Volandri in occasione delle finali di Coppa Davis.

Dopo la polemica per essere andato in discoteca a Stoccolma, la stampa svedese ha pubblicato la notizia di un presunto stupro nell'hotel dove Kylian Mbappé ha soggiornato in Svezia. La testata non ha fatto alcuno riferimento al calciatore, che però non l'ha presa bene e si è sfogato sui social. Il calciatore del Real Madrid ha prontamente smentito le voci sui social, definendole “FAKE NEWS!!! E guarda caso alla vigilia dell'udienza..". Il francese infatti sarà in aula per il caso legale con il Paris Saint-Germain nelle prossime ore: il giocatore avrebbe ancora a credito 55 milioni di stipendio non pagati dal club francese.