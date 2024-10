Lazio, Coppa Italia, Pogba e Nazionali: le ultimissime

Dopo quello contro il Cagliari dello scorso 6 ottobre, nuovo sold out in casa Juventus. Il club bianconero, infatti, ha annunciato che la partita contro la Lazio, in programma sabato 19 ottobre alle 20.45, si disputerà in un Allianz Stadium tutto esaurito.

Frecciarossa sarà Title Sponsor della Coppa Italia fino al 2027. ”Fin dal suo inizio, nella stagione 2021/22, la partnership con Frecciarossa è stata sinonimo di successo, in particolare nella rinnovata Coppa Italia, con record di ascolti in TV e partite sempre più combattute e coinvolgenti sul campo, grazie ai quali abbiamo registrato un incremento nella vendita dei diritti televisivi della competizione" ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo.

In attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro alla Juventus, club con cui vanta un contratto fino al 30 giugno 2026, Paul Pogba continua a ricevere offerte, sondaggi o semplici avances in vista del suo ritorno in campo. Dopo essere stato accostato insistentemente al Marsiglia di De Zerbi, Paul Pogba ha ricevuto un'offerta dai tratti "folkloristici". Secondo quanto riportato dalla rivista France Football, infatti, il centrocampista della Juventus avrebbe rispedito al mittente la proposta del Broke Boys FC, società composta da vip e influencer che gioca nella Media Football League, campionato russo non riconosciuto dalla FIFA.

La seconda pausa Nazionali di questa stagione sta svolgendo al termine, con i vari campionati che ripatiranno da questo weekend. Per quest'anno è prevista ancora un'altra pausa Nazionali per i vari impegni, fissata dall'11 al 19 novembre. Poi nel 2025 ci saranno nuovamente quattro pause Nazionali, più precisamente fissate per il 17-25 marzo, 1-9 settembre, 6-14 ottobre e 10-18 novembre. Ma dal 2026 cambierà tutto. Dal 2026 infatti si passerà dalle quattro pause Nazionali a solo tre, con le due di settembre e ottobre che verranno unite in un'unica finestra. Lo stop sarà più lungo, con i campionati che saranno fermi per due weekend consecutivi e le Nazionali che giocheranno quattro partite invece delle solite due.