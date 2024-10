Nations League, Under 21, Inghilterra e Benfica: le ultimissime

On Air

La 4ª giornata della Nations League si chiude con la qualificazione aritmetica della Spagna ai quarti di finale (come la Germania), grazie al sonoro successo sulla Serbia, priva di Vlahovic. Pareggi invece nelle altre gare della Lega A, mentre nella Lega C vincono la Romania dell'eterno Lucescu, l'Irlanda del Nord e il Kosovo di Rrahmani.

L'Italia Under 21 non sbaglia la sfida decisiva e conquista l'accesso diretto ai prossimi Europei. 1-1 contro l'Irlanda al Nereo Rocco di Trieste: Moran risponde alla rete di Casadei. Nel primo tempo il rigore sbagliato di Gnonto. I ragazzi di Nunziata soffrono fino all'ultimo, ma conquistano il primo posto del girone A.

Thomas Tuchel sarà il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. A riportarlo in esclusiva è il The Times, secondo cui il tecnico tedesco avrebbe raggiunto un accordo con la federazione per diventare il nuovo allenatore della nazionale inglese.

Il Pubblico Ministero portoghese ha chiesto la sospensione del Benfica dalle competizioni sportive per un periodo che va da 6 mesi a 3 anni. Il motivo? Accuse di corruzione e frode fiscale. Oltre al club di Lisbona, è stata richiesta la stessa condanna al Vitória de Setúbal, che oggi milita in seconda divisione.