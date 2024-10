Roma, Lazio, Benfica e Sudamerica: le ultimissime

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Ivan Juric ha parlato della sua esperienza come tecnico della Roma, descrivendo in particolare l'ambiente che ha trovato e che sta vivendo nella Capitale. Queste alcune delle sue parole: "Sono consapevole di ciò che accade fuori, ma sono concentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioni sono in netta crescita, e questo è importante. A Trigoria le condizioni in cui mi muovo sono fantastiche, ho solo sensazioni positive. Sapendo che fuori la situazione è quella che è, bisogna accettare e andare avanti. Non mi sono mai trovato in una storia simile, ma neppure in una altrettanto bella".

Ansia in casa Lazio. Guendouzi a rischio per il big match con la Juventus: ha ricevuto un duro colpo al mignolo, il dito del piede infortunato verrà controllato stamattina. La speranza, intanto, è che venga scongiurata una frattura o comunque un infortunio grave. Si capirà oggi se rimarrà o meno soltanto uno spavento.

Il Pubblico Ministero porotghese ha chiesto la sospensione del Benfica dalle competizioni sportive per un periodo che va da 6 mesi a 3 anni. Il motivo? Accuse di corruzione e frode fiscale. Oltre al club di Lisbona, è stata richiesta la stessa condanna al Vitória de Setúbal, che oggi milita in seconda divisione.

Nella decima giornata delle qualificazioni al Mondiale in Sudamerica la scena se la prende Lionel Messi che realizza una tripletta (più un assist) nel 6-0 contro la Bolivia. L’attaccante dell’Inter Miami brilla e trascina la sua nazionale che comanda il raggruppamento con 22 punti. Gli altri gol portano la firma di Lautaro, Alvarez e Almada. Festeggia anche il Brasile che supera il Perù con il punteggio di 4-0: apre le marcature Rapinha, a segno due volte su rigore, poi rendono il risultato più rotondo Pereira e Luiz Henrique.