Napoli, Serie A, Inghilterra e NFL: le ultimissime

Dalle nazionali continuano a non arrivare buone notizie per il Napoli. Lobotka è andato ko con la Slovacchia, sul finire del match vinto 3-1 in trasferta contro l'Azerbaijan, e dal Sudamerica arriva un'altra nota stonata per Antonio Conte: si è fermato anche Olivera nella notte con l'Uruguay in occasione della sfida contro l'Ecuador, terminata sul risultato di 0-0, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.

L'Aia ha reso noti gli arbitri, assistenti di linea, quarti ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per l'ottava giornata di Serie A in programma domenica 20 ottobre. Roma-Inter è stata affidata a Massa della sezione di Imperia, Juve-Lazio a Sacchi della sezione di Macerata.

Thomas Tuchel sarà l'allenatore dell'Inghilterra dal primo gennaio 2025, con un contratto di 18 mesi. L'ufficialità è stata annunciata dalla Football Association.

Da stella NFL a proprietario di una franchigia. Tom Brady ha acquistato una quota di minoranza dei Las Vegas Raiders. "E' una giornata emozionante per l'organizzazione dei Raiders - ha affermato Mark Davis, azionista di maggioranza del team - Anche se Tom non può giocare, penso possa aiutarci a selezionare un quarterback in futuro e potenzialmente anche ad allenarlo".