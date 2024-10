Sinner, Roma, Paredes e Napoli: le ultimissime

Dopo aver vinto all'esordio contro Medvedev, steso in due rapidi set, Jannik Sinner si prepara al secondo incontro del Six Kings Slam. Di fronte, nella semifinale del torneo d'esibizione a Riyadh, ci sarà Novak Djokovic. La sfida si disputerà oggi giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 18:30.

Nel mercato invernale gli sforzi della Roma saranno impiegati per ingaggiare un terzino destro, da troppo tempo il punto debole della squadra. Dalla Spagna è rimbalzato l’interessamento per Mingueza, esterno del Celta Vigo scuola Barcellona. Le antenne di mezza Europa si sono alzate perché il 25enne ha iniziato la stagione realizzando 2 gol e 4 assist in 8 partite.

La Roma sembra prossima a salutare Paredes, che non ha mai nascosto di voler chiudere la carriera al Boca Juniors. Lo scenario più logico va a sfociare in un addio anticipato, già a gennaio. L’argentino sarà liberato e quindi potrà firmare per qualsiasi squadra a parametro zero. A quel punto il risparmio sarà comunque consistente perché il suo stipendio è di 4 milioni di euro.

Nella giornata di ieri è stato diramato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka. Il centrocampista del Napoli si è sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. In altri termini, lo slovacco sarà certamente out per la trasferta in Toscana, ma rischia seriamente di dover saltare anche il successivo appuntamento con il Lecce.