Roma, Zeman, America's Cup e Brasile: le ultimissime

La Roma ha individuato un candidato autorevole per la poltrona di Ceo, più comunemente conosciuto come amministratore delegato: si tratta di Alessandro Antonello, che proprio ieri ha compiuto 59 anni e che giusto domani sarà avversario all’Olimpico con la divisa dell’Inter.

Zdenek Zeman è stato costretto a un nuovo ricovero in ospedale. Il tecnico boemo si trova nella clinica "Pierangeli" di Pescara per alcuni controlli che si sono resi necessari in seguito a una leggera ischemia.

Dopo la doppietta di Ineos Britannia nella quinta e sesta regata, la finale della America's Cup si è riaperta. New Zealand è avanti 4-2 e con almeno un successo, si garantirebbe i primi match-point già nella prossima giornata di gare. La settima e ottava regata della finale dell’America’s Cup andranno in scena oggi. Gara sette andrà in scena alle 14.10 e l'ottava dalle 15.15 in poi.

Violenza tra tifosi in Brasile in occasione della sfida tra Flamengo e Fluminense, valida per la trentesima giornata del massimo campionato. Fuori dallo stadio Maracanà, dove si è giocato il sentito derby di Rio de Janeiro, si sono registrati furiosi scontri tra ultras avversari. Nei video sul web si vedono decine di tifosi che si sono fronteggiati in strada, colpendosi ripetutamente nei pressi di un autobus.