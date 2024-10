Juve, Strootman, Mbappé e nuoto: le ultimissime

Dopo la sosta per le nazionali, la nuova Juventus di Thiago Motta si rituffa nel campionato, da imbattuta, per affrontare i biancocelesti all'Allianz Stadium nel match dell'8ª giornata di Serie A in programma domani. "Ho visto un ottimo di allenamento, almeno di quelli che erano qui a disposizione. Saremo pronti per la partita con la Lazio”.

Ha chiuso in pieno stile Strootman: con una scivolata secca, ruvida, pulita. Di gran classe. Sono bastate poche parole (8) a Kevin Strootman per chiudere con il calcio. Tutte in inglese. Più una, in italiano: "Grazie". È così che il campione olandese ha salutato: "La carriera finisce. Grazie calcio". A corredo una foto in bianco e nero: metà con il suo volto, metà con gli stemmi delle squadre per cui ha giocato.

Nonostante sia nell'occhio del ciclone, Kylian Mbappè "non sembra affatto turbato" dalle accuse di stupro arrivate dopo una notte brava a Stoccolma. Ad assicurarlo è il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che alla vigilia della sfida di Liga sul campo del Celta Vigo non sembra granché preoccupato per le sorti giudiziarie del suo fuoriclasse. "Al momento sono solo speculazioni - assicura in conferenza stampa l'allenatore dei Blancos - Vedo il giocatore tutti i giorni, lavora molto bene, è contento e non mi sembra minimamente condizionato

Prima giornata di gare a Shanghai per la prima delle tre tappe di coppa del mondo di nuoto 2024. Gli azzurri partecipano con i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, insieme a Benedetta Pilato; sono presenti anche Alberto Razzetti e Lorenzo Mora.