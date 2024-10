Lazio, Napoli, Milan e America's Cup: le ultimissime

Giornata di conferenza in vista del ritorno della Serie A. A Formello ha parlato Marco Baroni: la sua Lazio se la vedrà contro la Juventus all'Allianz stadium nell'ottava giornata di campionato: "Qualche cautela in più? Affrontiamo una squadra forte, la miglior difesa d'Europa e con il miglior possesso palla in Italia. Devono ancora subire gol su azione, hanno compattezza e personalità. Per noi è una partita perfetta per cercare di essere competitivi, è un test di altissimo livello. Dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza e la personalità giusta”.

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa in vista di Empoli-Napoli, match valido per l'ottava giornata di Serie A e in programma domenica 20 ottobre alle 12:30. "Empoli? Stiamo parlando di una squadra che ha subito la prima sconfitta prima della sosta e negli ultimi minuti contro la Lazio. E' una squadra organizzata e ci sono dei calciatori interessanti, sappiamo che il presidente Corsi è una persona lungimirante e ha creato un qualcosa di sostenibile che crea sempre difficoltà agli avversari. Per noi storicamente Empoli è stato sempre un calcio difficile”.

"Non ho bisogno di dimostrare nulla, non sono un attore. Nel calcio oggi c'è tanta necessità di farsi vedere, io invece sono così, dal primo giorno. Fate questa domanda ai calciatori, se sono stato così dal primo giorno o meno": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro l'Udinese, rispondendo ad una domanda riguardo la necessità di dimostrare da parte dell'allenatore di avere in mano lo spogliatoio rossonero.

È durata lo spazio del giorno di riposo l'illusione di Ineos di poter riaprire la finale dell'America's Cup 2024 di vela contro New Zealand. Dopo il doppio successo per i britannici di mercoledì, gli oceanici hanno reagito sciorinando una vera e propria dimostrazione di forza, dominando gara-7 e gara-8 e guadagnandosi due match-point da spendere domani, sabato 19 ottobre, nel doppio match-race in programma.