Sinner, Flachi, Manchester United e F1: le ultimissime

Jannik Sinner e Alcaraz giocheranno questa sera la finale del Six Kings Slam. La sfida tra Sinner e Alcaraz, valevole per la finale del Six Kings Slam, si disputerà sabato 19 ottobre a partire dalle ore 20:00.

Attimi di paura, ma con tutto che si è risolto per il meglio, per Francesco Flachi. L'ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina - tra le altre - nella serata di giovedì 17 ottobre è stato colpito da un infarto. Il fatto è accaduto mentre il classe 1975 si trovava in campo, ad allenare il Psm Rapallo, squadra militante nel girone B del campionato di Promozione. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Lavagna, Flachi è stato sottoposto a intervento, perfettamente riuscito, nel quale gli è stato applicato uno stent.

Vigilia rovente per il Manchester United, all'indomani della sosta dedicata alle nazionali. Erik Ten Hag sulla graticola dopo un avvio di stagione complicato, ma mai messo in discussione da Glazer e Ratcliffe. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, il manager olandese ha risposto stizzito ad alcune domande dei giornalisti, rei di aver alimentato le voci relative ad un suo possibile esonero. Questi rumors arrivano da voi, che create favole e bugie - ha tuonato l'ex Ajax -. So che siamo sulla stessa linea d'onda con la società, l'avevo già detto prima della sosta ma evidentemente i giornalisti non mi credono.

Con il tempo di 1'32"833 Max Verstappen ha messo la sua Red Bull davanti a tutti ottenendo la pole della Sprint Race nel GP degli Stati Uniti. Al suo fianco partirà la Mercedes di George Russell. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris.