Lazio, Roma, Verona e Como: le ultimissime

Manca sempre mano a Juve-Lazio. L’incontro tra le formazioni di Motta e Baroni è in programma sabato 19 ottobre alle ore 20.45 presso lo Stadium di Torino. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Tavares, Romagnoli, Gila, Marusic; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos.

Juric torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia del big-match Roma-Inter, in programma domenica alle 20.45 all’OIimpico. “Dovbyk è tornato con un piccolo fastidio ma ha recuperato molto bene, lo abbiamo visto molto bene. Dybala ha fatto un piano di recupero, lo volevamo mettere a posto, ha fatto 3 o 4 allenamenti alla grande, lo gestiremo nella partita, dipende da come lo vediamo”.

La società americana Ignite ha avviato una due diligence sull'Hellas Verona per capire se ci siano o meno o i margini per una proposta d'acquisto delle quote di maggioranza. Nel board della società anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Italo Zanzi, ex ad della prima Roma di James Pallotta.

"Non sto dicendo addio al calcio". Raphael Varane, il forte difensore francese ex Real Madrid e Manchester United ingaggiato in estate dal Como, conferma che lascia il pallone ma non il club lariano. Il quale ha infatti annunciato il suo inserimento nel Consiglio di amministrazione e nello staff. Si occuperà del settore giovanile e della formazione.