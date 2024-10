Juve, Sinner, Milan e Balotelli: le ultimissime

Juventus e Lazio si sono incrociate all'Allianz Stadium per la sfida del sabato sera. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, che hanno giocato per più di un'ora in superiorità numerica grazie all'espulsione al 24' di Alessio Romagnoli. La sfida si è risolta in favore dei bianconeri solo nei minuti finali, quando Gila ha battuto il suo portiere con un tocco sfortunato nella propria area.

(Ansa) Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, torneo giocato in Arabia Saudita con in palio sei milioni di dollari. Il n.1 del mondo ha battuto l'amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz nella finale giocata a Riyad in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Il terzo posto se lo prende Novak Djokovic che batte 2-0 Rafa Nadal.

Il Milan esce da San Siro con i tre punti: battuto l'Udinese per 1-0 nonostante l'inferiorità numerica per un'ora di gioco. Decisivo il gol nel primo tempo di Chukwueze. Il match per Tammy Abraham dura appena cinque minuti. Grande sfortuna per l'attaccante ex Roma entrato a gara in corso al 73' e uscito al 78' per infortunio.

Ancora nessuna firma e nessuna ufficialità, ma Mario Balotelli sembra già intergrato al meglio nell'ambiente Genoa. L'attaccante è sempre più vicino all'arrivo ai rossoblù da svincolato, come ha confermato il presidente Zangrillo. E intanto Super Mario inizia a spronare i suoi possibili nuovi compagni attraverso Instagram, con una storia con scritto: "Ma che gol ha fatto?", con un pallone e l'emoji degli occhi a cuore per il gol di Pinamonti.