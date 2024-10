Napoli, Serie A, Lazio e Sinner: le ultimissime

Dopo Juve-Lazio, un'altra big è pronta a scendere in campo. Alle 12.30 infatti il lunch match punta i riflettori sulla sfida del Castellani tra Empoli e Napoli, visibile in esclusiva Dazn. Ecco la probabile formazione scelta da Conte. (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

La domenica di Serie A prevede un palinsesto ricco ed entusiasmante. Dopo Empoli-Napoli delle 12.30 si passa alle gare delle 15: Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta, entrambe in esclusiva Dazn. Alle 18.00 Cagliari-Torino, visibile sia su Sky che su Dazn e il gran finale dell'Olimpico con Roma-Inter, in esclusiva Dazn.

Angelo Fabiani furioso dopo la sconfitta della Lazio sul campo della Juventus per 1-0. "Chiedo l'uniformità nei giudizi arbitrali. Douglas poco prima che prendiamo il gol dà un pugno a Patric ma lì il Var non vede. Lo stesso Douglas entra poi con il piede a martello su Rovella e il Var non interviene, ma lo fa sull'episodio di Romagnoli su cui l'arbitro invece va assolto perché aveva visto bene. A Firenze invece abbiamo preso rigore contro per intervento di Tavares visto dal Var. Ma questo Var a cosa serve? Facciamo una class action per abolirlo a questo punto". Ha detto a Sky il ds biancoceleste.

Archiviato il Six Kings Slam, per Sinner è tempo di tornare in Europa. Il numero uno al mondo guiderà l'ordine delle teste di serie dell'ultimo Masters 1000 della stagione, in programma sul cemento indoor di Parigi-Bercy dal 26 ottobre al 3 novembre. Il campione azzurro ha infatti scelto di prendersi una settimana di pausa e di dare forfait all'Atp 500 di Vienna.