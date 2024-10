Napoli, Douglas Luiz, Neymar e ciclismo: le ultimissime

Il lunch match si chiude con la vittoria del Napoli sull'Empoli. I partenopei tornano in Campania con tre punti, ottenuti grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia al 63'. Con questo bottino pieno la squadra di Conte allunga sulla Juventus, portandosi a 19 punti sulla vetta, in solitaria, della classifica.

Serata da dimenticare per Douglas Luiz. Il brasiliano non ha certamente brillato nella vittoria della Juve sulla Lazio e avrebbe anche dovuto ricevere un cartellino rosso per il colpo su Patric. E dopo la prestazione deludente, il centrocampista ha ritrovato la sua villa a Torino svaligiata dai ladri. A quanto si apprende sarebbero stati rubati oltre una decina di orologi del calciatore e alcuni preziosi della compagna. In totale il valore del furto subito sarebbe vicino ai 500mila euro.

Dopo un anno di assenza per infortunio, Neymar è pronto a tornare in campo. Convocato dall'Al-Hilal per la trasferta di Champions League asiatica contro l'Al-Ain negli Emirati Arabi, il brasiliano tornerà a giocare il prossimo 21 ottobre, come annunciato da lui stesso in un video pubblicato dal club: "So che siete impazienti, lo sono anch'io, e il 21 ottobre tornerò".

Il drammatico annuncio di Chris Hoy scuote il mondo del ciclismo. Il 48enne di Edimburgo, vincitore di sei medaglie d'oro alle Olimpiadi per la Gran Bretagna,ha rivelato di soffrire di un cancro terminale alla prostata. Un annuncio shock, arrivato dallo stesso Hoy in un'intervista al quotidiano britannico 'Sunday Time' che precede la pubblicazione delle sue memorie, prevista per novembre.