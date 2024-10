Roma, Napoli, Fiorentina e F1: le ultimissime

Roma-Inter l'ha portata a casa la squadra di Inzaghi che pur non giocando una gara indimenticabile l'ha vinta con un gol, dopo un'ora, di Lautaro Martinez. Il gol decisivo del capitano nerazzurro arriva perché, sotanzialmente, la Roma si addormenta: prima crolla Zalewski, con la squadra in attacco, sul pallone e si fa rubare tempo e azione da Frattesi, poi è Celik ad andare molle su Lautaro che aveva ricevuto, non benissimo, il pallone dallo stesso Frattesi. Svilar non può niente.

Allo stadio Castellani è andata in archivio Empoli-Napoli, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. A decidere l'incontro un gol su calcio di rigore, trasformato da Kvaratskhelia al 63'.

Secondo successo consecutivo per la Fiorentina, mentre per il Lecce diventano tre le sconfitte di fila. Al "Via del Mare" la squadra di Palladino domina e vince per 6-0 la sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Tre gol per tempo: doppietta per Cataldi e Colpani, in gol anche Beltran e Parisi. Giallorossi in dieci uomini dal 43esimo in seguito all'espulsione di Gallo.

Una straordinaria prova di forza. Questa l'estrema sintesi del Gran Premio degli Stati Uniti per la Ferrari, con il Cavallino Rampante capace di cogliere una doppietta stupenda in terra americana.