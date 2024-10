Roma, Inter, Serie A e Manolas: le ultimissime

"La Roma da tempo non giocava con questa intensità e pressing contro l'Inter, abbiamo pagato cari gli errori. Sono molto deluso dal risultato, ma contento per la prestazione. Dybala troppo lontano dalla porta? Dobbiamo aggiustare varie cose in fase difensiva, alcuni fanno un po' fatica con certi concetti, potevamo evitare di correre tanto in alcuni momenti", così Ivan Juric in conferenza stampa dopo Roma-Inter.

Brutte notizie per Simone Inzaghi, sfortunato nel primo tempo di Roma-Inter. Il tecnico nerazzurro, nel giro di pochi minuti, ha perso per infortunio Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, costretti ad abbandonare il terreno di gioco per i rispettivi problemi muscolari. Entrambi, in attesa dell'esito degli esami strumentali, sono da ritenere in dubbio per il big match con la Juventus.

L'ottava giornata di Serie A si chiude con il posticipo di oggi, quello tra Verona e Monza che andrà in scena questa sera alle 20.45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Il match sarà visibile su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now.

Appena tre giorni fa l'ufficialità del ritorno di Manloas al Pannaxiakos, tre giorni dopo, l'ex Roma segna cinque gol da centravanti al debutto con la "nuova" maglia. Cinque reti a referto in appena mezz'ora: reti rispettivamente segnate al 2', 10', 13', 20' e 34'. Nel mezzo serve anche l'assist per il 6-0. La partita finirà poi 12-1 per la squadra dell'ex Napoli.