Juve, Napoli, Milan e Torino: le ultimissime

A due giorni dalla vittoria interna con la Lazio, Thiago Motta presenta il terzo impegno di Champions League, che vedrà la Juventus affrontare i tedeschi dello Stoccarda. “Champions e campionato? Zero differenza. Noi dobbiamo essere pronti a fare una grande prestazione. Io vedo zero differenze. Ogni partita è diversa e noi dobbiamo dare il massimo per avere più probabilità di vincere.”

Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Khvicha Kvaratskhelia in un'intervista a Sky. Riguardo al possibile addio del giocatore, il presidente del Napoli ha risposto così: "I calciatori che sono con noi, rimarranno a Napoli finché lo desidereremo. Se partisse? Ci sono stati casi precedenti, non ce ne siamo mai fatti un problema”

"Mercato? Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho, certo non è normale avere Abraham e Jovic fuori, ma in più abbiamo Camarda che è un giocatore in cui crediamo molto. Non penso abbiamo bisogno di altri giocatori in questa posizione". Così l'allenatore del Milan Paulo Fonseca parlando in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge.

E' atteso il pubblico delle grandi occasioni per la prossima sfida del Torino, che nell'anticipo di venerdì 25 alle ore 20.45 ospiterà il Como allo stadio Olimpico Grande Torino. Come riferito dal club di via Viotti, è stata superata quota 20mila spettatori.