Champions League, Napoli, tennis e pugilato: le ultimissime

Torna la Champions Legue con le gare della prima fase. Oggi sarà il turno di tre italiane: alle 18.45 sarà il turno del Milan contro il Brugge, mentre alle 21.00 scenderanno in campo Aston Villa-Bologna e Juve-Stoccarda. Tutte le gare saranno visibili in esclusiva Sky e in streaming su Now.

Il Napoli tratta il rinnovo di Kvaratskhelia la proposta del club è di 5 milioni più bonus per pareggiare lo stipendio da 6 milioni di Lukaku, con ritocchi progressivi a scalare fino al 2029, più l’apertura a trattare l’inserimento di una clausola rescissoria superiore a 100 milioni. Controproposta dell’entourage dell’attaccante: 8 milioni di base con clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni. Il ds Manna e l’agente del calciatore hanno in agenda un nuovo incontro.

Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Una scelta che mette a rishio la partecipazione alle Nitto Atp Finals di Djokovic, che sembrava essere rientrato in piena corsa qualificazione dopo aver raggiunto la finale (poi persa contro Jannik Sinner) al Masters 1000 di Shanghai. Senza i punti di Parigi-Bercy e quelli delle Finals, il serbo potrebbe addirittura uscire dalla Top 10.

Le polemiche non l’hanno fermata, né i sospetti e le accuse che per settimane hanno caratterizzato il suo percorso agli ultimi Giochi olimpici di Parigi. Imane Khelif, medaglia d'oro di pugilato alle Olimpiadi del 2024 sta ultimando un documentario per raccontare il proprio percorso sportivo. La boxeur africana avrà modo di ripercorrere la propria carriera che sembra essere arrivata a un punto di svolta.