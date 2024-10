De Rossi, Inter, Bonucci e Frosinone: le ultimissime

On Air

Daniele De Rossi ha cambiato procuratore entrando nell’agenzia Lian Sports Group, che è guidata da Fali Ramadani, procuratore particolarmente attivo tra Italia e Inghilterra, ma anche in Spagna. L'annuncio è arrivato tramite un post su Instagram della stessa Lian.

Francesco Acerbi si è infortunato nel corso della partita di Serie A dell'Inter contro la Roma. Il difensore italiano è stato costretto a lasciare il campo al ventisettesimo minuto dopo aver accusato un problema muscolare, circa dieci minuti dopo il suo compagno Calhanoglu, a sua volta infortunato. Nei giorni seguenti Acerbi si è sottoposto agli esami strumentali. L'esito è stato comunicato dall'Inter: con ogni probabilità sarà costretto a saltare la sfida di Champions League contro lo Young Boys, e la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.

Leonardo Bonucci entra nel Club Italia e si avvia alla carriera di allenatore. La Figc ha appena ufficializzato la notizia. L’ex difensore centrale della Juventus e della Nazionale entra nello staff dell’Under 20 come assistente di Bernardo Corradi.

Vincenzo Vivarini non è più l'allenatore del Frosinone. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del club ciociaro, Maurizio Stirpe, intervenuto in conferenza stampa nella mattinata odierna. L'ex tecnico del Catanzaro paga a caro prezzo la sconfitta di Reggio Emilia e un ruolino di marcia non all'altezza di aspettative ed investimenti.