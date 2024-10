Juve, Bologna, Milan e giudice sportivo: le ultimissime

Juventus beffata nel finale allo Stadium. I bianconeri tengono botta per quasi tutta la partita grazie ad una grande prestazione di Perin ma alla fine lo Stoccarda passa in vantaggio con Touré, bravo ad infilarsi in area e a battere l’estremo difensore che, stavolta, non può nulla. Per l'ex Atalanta è il primo gol in tre partite di Champions.

Aston Villa-Bologna finisce 2-0, altra sconfitta inglese per la squadra di Italiano. Ancora zero punti e zero gol fatti per il Bologna che torna sconfitto anche dal match di Birmingham.

Il Milan conquista la sua prima vittoria in Champions League battendo il Bruges 3-1 a San Siro. Apre le danze la rete di Pulisic al 34', poi i belgi rimangono in dieci e pareggiano i conti con Sabbe al 51'. Okafor serve l’assist a Reijnders per il 2-1, pochi minuti dopo, Chukwueze confeziona un altro gioiello ancora per Reijnders che firma la doppietta personale. Al 75’ arriva anche lo storico debutto di Camarda, che a 16 anni e 226 giorni batte il record di Kean e diventa il più giovane italiano ad esordire in Champions. Annullato un suo gol per fuorigioco.

Il Giudice Sportivo ha emesso le sue sentenze dopo l'ottava giornata del campionato di Serie A. Confermate le due squalifiche per una giornata a Romagnoli e Reijnders, protagonisti dei casi che hanno fatto discutere nel weekend. Il difensore biancoceleste era stato espulso durante la partita contro la Juventus per il fallo su Kalulu e salterà la sfida casalinga contro il Genoa. Espulsione simile quella di Reijnders contro l'Udinese: anche per l'olandese una giornata, resterà fuori nella trasferta di Bologna. Una giornata di squalifica anche per Antonino Gallo del Lecce, dopo l'espulsione contro la Fiorentina, e Duda del Verona, per somma di ammonizioni.