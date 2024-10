Roma, Champions League, Calafiori e tennis: le ultimissime

Sta succedendo qualcosa di grave nella Roma. L’Olimpico si spopola. Altro che sold out, uno dei principali meriti della gestione Friedkin. Il popolo romanista sta prendendo piano piano le distanze dalla squadra. Domani sera, per la seconda partita europea in casa, quasi certamente le presenze scenderanno sotto quota 60.000. E’ la prima volta dalla riapertura degli stadi dopo il Covid, ad eccezione di Roma-Servette della scorsa stagione quando la società fu obbligata a non vendere alcune migliaia di biglietti per i lavori di ristrutturazione dovuti agli Europei di atletica leggera.

Dopo le gare di ieri, oggi è il turno di altre italiane in Champions League. Alle 18.45 l'Atalanta attende gli scozzesi del Celtic al Gewiss Stadium. Alle 21 lo Young Boys ospita l'Inter, in contempoeanea con il big match di serata Barcellona-Bayern Monaco. La Dea sarà visibile in esclusiva Sky e Now, mentre la squadra di Inzaghi potrà essere seguita anche su Prime Video.

Arsenal col fiato sospeso per Riccardo Calafiori. Il difensore della Nazionale è stato costretto a uscire al 72' della gara all'Emirates Stadium contro lo Shakhtar Donetsk, valida per la terza giornata della nuova Champions League, decisa da un autogol di Riznyk al 29'.

Tutto facile per Lorenzo Musetti, che nel primo turno dell'Atp di Vienna, risolve in scioltezza il derby con Lorenzo Sonego, liquidato in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Avanti anche Luciano Darderi, che regola per 7-6. 6-2, l'austriaco Dominic Thiem, che era al suo ultimo incontro da professionista e che ha voluto chiudere in casa.