Juve, Inter, Serie A e designazioni: le ultimissime

Oggi Mattia Perin, grande protagonista ieri sera in Champions League contro lo Stoccarda, ha firmato il prolungamento del contratto in scadenza 2025 con la Juve sino al 2027. Alessandro Lucci, il suo procuratore, è atterrato in mattinata all'aeroporto di Caselle. In giornata c’è stato l'incontro per formalizzare con la dirigenza bianconera.

A Berna, l'Inter di Simone Inzaghi sfida i padroni di casa dello Young Boys, in occasione della terza giornata della League Phase della nuova Super Champions. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

La Serie A ha accusato Google di non rimuovere abbastanza velocemente i siti che trasmettono illegalmente le partite, come previsto dalla legge 93/2023. Attraverso il sistema Piracy Shield, la Lega e i titolari dei diritti (come Dazn e Sky) bloccano migliaia di siti pirata, ma Google non collabora efficacemente per eliminarli. Di fronte alla mancata azione di Google, la Serie A ha inviato una diffida che potrebbe trasformarsi in una causa legale, se la situazione non viene risolta in tempi brevi.

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata ad arbitrare Inter-Juventus, big match della nona giornata di Serie A in programma domenica alle 18 a San Siro. Il Napoli capolista, impegnato in casa contro il Lecce sabato alle 15, verrà diretto invece da Tremolada. Lazio-Genoa a Piccinini) e Fiorentina-Roma a Sozza.