Inter, Atalanta, Fiorentina e Bologna: le ultimissime

Inter corsara in terra svizzera. I nerazzurri sul campo dello Young Boys trovano il vantaggio all’ultimo respiro con Thuram, che al 93esimo sblocca il risultato regalando i tre punti ai suoi.

Dopo i quattro punti fatti tra Arsenal e Shakhtar, l'Atalanta è tornata in campo in Champions League per la sfida casalinga con il Celtic. I nerazzurri hanno interrotto la loro serie di tre successi consecutivi pareggiando per 0-0 contro i campioni di Scozia. La buona prova interna non è bastata alla formazione di Gasperini, che nel primo tempo ha anche colpito una traversa con Pasalic.

Dopo l'infortunio accusato durante il match tra Lecce e Fiorentina, Albert Gudmundsson si è sottoposto a tutti i controlli del caso per capire l'entità del problema. Questi i risultati degli esami: "Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola".

L'aeroporto di Birmingham è stato evacuato e tutti i voli sono stati sospesi a seguito di un allarme bomba. La decisione della polizia inglese, secondo quanto riportato dalla BBC, è arrivata dopo la segnalazione di un veicolo sospetto. L'evacuazione è stata decisa alle 13:34 locali. Forte disagio e paura anche per i tifosi del Bologna, che si trovano all'aeroporto di Birmingham per il volo di ritorno dopo la sfida di Champions contro l'Aston Villa. La polizia inglese ha spiegato il motivo dell'evacuazione come "misura precauzionale", consigliando alle persone di non avvicinarsi all'aeroporto.