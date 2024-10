Europa League, Conference League, tennis e Berrettini: le ultimissime

Terminati gli impegni settimanali di Champions League, arriva anche il turno dell'Europa League. Alle 18.45 la Roma scende in campo all'Olimpico contro la Dinamo Kiev. Alle 21.00 tocca alla Lazio in Olanda contro il Twente. Entrambe le gare saranno visibili in esclusiva Sky e in streamig su Now.

Il giovedì accende i riflettori anche sulla Conference League. Alle 18.45 la Fiorentina vola in Svizzera per giocare in casa del San Gallo. La gara sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Now.

Sono ufficiali le date della nuova stagione di tennis: si inizia il 27 dicembre con la United Cup in cui Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, sorteggiati nel gruppo D di Sydney, rappresenteranno l'Italia contro Svizzera e Francia. Dal 29 dicembre al 5 gennaio è in programma il Brisbane International, dal 6 all'11 gennaio invece si giocherà ad Adelaide e Hobart. L'Australian Open, in programma dal 12 gennaio, sarà il primo Slam della stagione in cui Sinner proverà a difendere il titolo conquistato a gennaio scorso contro Medvedev.

Prosegue il percorso di Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista romano se la vedrà ai quarti di finale con uno tra Karen Khachanov e Brandon Nakashima, in campo nella serata di oggi. L'incontro di Berrettini ai quarti di finale dell'Atp di Vienna si disputerà venerdì 25 ottobre, con orario ancora da definire.