Roma, Lazio, Calafiori e Pescara: le ultimissime

Alle 18:45 l’Olimpico di Roma sarà il teatro della sfida di Europa League tra i giallorossi e la Dinamo Kyev. ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Hummels, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Manca sempre meno a Twente-Lazio, con il fischio d’inizio programmato per le 21. LAZIO (4-2-3-1, probabile formazione): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia.

Fortunatamente per Arteta e Spalletti sembrerebbe che Calafiori non abbia niente di grave. Nonostante la preoccupazione per il movimento innaturale del ginocchio di martedì sera, il difensore ha solo un lieve problema al collaterale mediale.

Lutto nel mondo calcistico abruzzese e non solo. Nelle ultime ore è morto, all'età di 88 anni, l'imprenditore Vincenzo Marinelli, presidente del Pescara Calcio negli anni '80 e per tanti anni dirigente accompagnatore della nazionale under 21.