Lazio, Roma, Fiorentina e Roberto Mancini: le ultimissime

È una Lazio formato europeo che sogna in grande. Terza vittoria consecutiva in tre gare per Baroni in Europa League, 9 punti in classifica. Pedro e Isaksen trascinano la Lazio contro il Twente, rimasto in dieci dopo undici minuti per il rosso al portiere Unnerstall (fallo su Dia lanciato in porta). Finisce 2-0 al De Grolsch Veste: sblocca Pedro al 35' e il Var convalida dopo il fuorigioco segnalato dal guardalinee, poi nel finale (87') Isaksen chiude i giochi.

Partita pazza, sia in campo che fuori, in Svizzera tra San Gallo e Fiorentina: 4-2 per i viola che escono dalla trasferta di Conference League con tre punti fondamentali e sudati più di quanto ci si aspettasse. Per la squadra di Palldino vanno in gol Martinez Quarta, Ikoné (che fa doppietta) e Gosens sul finale.

La Roma trova la prima vittoria in Europa League battendo per 1-0 la Dinamo Kiev. I giallorossi controllano la partita e portano a casa i tre punti grazie al rigore conquistato da Baldanzi e trasformato da Dovbyk al 23' del primo tempo. La squadra di Juric sale a quota 4 in classifica di Europa League e porta a casa il primo successo europeo.

Si è conclusa dopo poco più di un anno l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. L'ex commissario tecnico dell'Italia ha infatti raggiunto oggi l'accordo per la rescissione contrattuale. Per lui solo 18 gare sulla panchina della nazionale biancoverde. L'allenatore italiano inizialmente si era legato alla nuova nazionale con un accordo da 25 milioni di euro netti all'anno fino al 2027.