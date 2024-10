Lazio, Roma, Serie A ed Europa League: le ultimissime

"Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli" è il lungometraggio dedicato all'indimenticato tecnico della Lazio del primo scudetto, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma oggi 25 ottobre e il 27 alle ore 12.00 al Teatro Olimpico. Il documentario sarà poi nelle sale cinematografiche a gennaio 2025 su Rai 2 e Rai Play. Con la regia di Francesco Cordio e Alberto Manni, al documentario hanno partecipato nomi illustri del panorama calcistico laziale, e non solo.

Alessandro Antonello sembra sempre più vicino a diventare l’amministratore delegato della Roma. Ieri il manager, che è ancora sotto contratto con l’Inter con la qualifica di Ceo dell’area finanziaria, è sbarcato in città con un volo proveniente dalla Svizzera. Ieri non era allo stadio per assistere alla partita contro la Dinamo Kiev ed è arrivato a Roma per altre questioni. Ma tutto lascia pensare che abbia stabilito un rapporto proficuo con la proprietà, in attesa dell’incarico ufficiale che potrebbe essere annunciato in tempi rapidi.

La nona giornata di Serie A inizia oggi con i due anticipi del venerdì. Alle 18.30 scenderanno in campo Udinese e Cagliari al Bluenergy Stadium, mentre alle 20.45 sarà il turno di Torino-Como. La prima sarà visibile su DAZN, su Sky al canale 251 e su Now Tv. La seconda invece in esclusiva DAZN.

Cala il sipario sulla terza giornata di Europa League. Roma e Lazio chiudono con due vittorie: i giallorossi piegano la Dinamo Kiev 1-0, mentre i biancocelesti battono il Twente 2-0. Nel prossimo turno la Roma sfiderà l'Union Saint-Gilloise a caccia di altri punti per la classifica. Per la Lazio invece invece c'è come ostacolo il Porto. Primi tre punti per la Roma di Juric, che scala posizioni ed entra in zona playoff. Vola invece la Lazio di Baroni, prima a punteggio pieno insieme a Tottenham e Anderlecht.