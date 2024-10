Bologna, Lazio, Dazn e Lookman: le ultimissime

Bologna-Milan, tutto da decidere: riunione d'urgenza della Lega con ipotesi rinvio o porte chiuse. Difficilmente a Bologna, possibili Empoli o Como.

Stefan Radu manda un messaggio alla classe aribtrale italiana. Lex difensore della Lazio, presente in tribuna con i tifosi biancocelesti per assistere alla sfida tra Twente e Lazio, chiusa con il successo degli uomini di Baroni per 2-0, ha postato sul suo profilo Instagram il video nel quale si vede l'arbitro convalidare la rete di Pedro (inizialmente annullata per presunto fuorigioco), dopo l'intervento del Var. "Quando il Var funziona....", ha scritto Radu. Una battuta che molti hanno associato al mancato intervento del Var Di Paolo dopo il contatto tra Douglas Luiz e Patric

Dazn annuncia che il match di Serie A Enilive tra Milan e Napoli di martedì 29 ottobre sarà trasmesso gratuitamente sulla propria piattaforma. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria.

La CAF, organismo di governo del calcio in Africa, ha ufficializzato i dieci finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro del continente africano. Il trofeo sarà assegnato a dicembre e tra i papabili vincitori c'è anche Ademola Lookman dell'Atalanta, protagonista nell'ultima finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una tripletta.