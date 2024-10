Torino, Udinese, Bologna e Tennis: le ultimissime

Vince anche il Torino di Vanoli in questo venerdì di Serie A. I granata superano il Como per uno a zero nel secondo anticipo del nono turno. Decisivo il gol di Njie al 75esimo.

L’Udinese batte per 2-0 il Cagliari e sale al terzo posto in classifica in attesa delle altre sfide della nona giornata di campionato. La formazione friulana sfrutta il vantaggio numerico maturato alla mezz’ora del primo tempo con l’espulsione - per doppio cartellino giallo - del cagliaritano Makoumbou. I padroni di casa sbloccano il risultato al 38’ cn un bel colpo di testa di Lucca che capitalizza al meglio un caos di Kamara. Al 78’ Davis firma il raddoppio con un gran destro che non lascia scampo a Scuffet.

"Il mese in cui sarà possibile recuperare la partita tra Bologna e Milan è febbraio", ha chiarito Casini. Le finestre possibili sono le seguenti: 5 o 26 febbraio, dipende dal passaggio del turno di Milan e Bologna in Coppa Italia; 11-12, 18-19 febbraio, se Milan e/o Bologna non andranno agli spareggi di Champions League.

Due gli azzurri impegnati nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna: nel pomeriggio Lorenzo Musetti ha eliminato in rimonta il numero uno del tabellone, il tedesco Alexander Zverev. È finito ko invece Matteo Berrettini, battuto in due set dal russo Karen Khachanov, numero 24 del ranking Atp.