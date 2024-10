Napoli, Liga, Serie B e F1: le ultimissime

On Air

Allo "Stadio Diego Armando Maradona" di Napoli, la squadra di Antonio Conte ospita il Lecce di Luca Gotti in occasione della nona giornata di Serie A. NAPOLI (4-2-4): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gimour; Ngonge, Lukaku, McTominay, Neres.

Sulle prime pagine spagnole di oggi, sabato 26 ottobre 2024, spazio naturalmente al Clasico tra Real Madrid e Barcellona in programma questa sera. Gli occhi del mondo puntati sul Bernabeu per la partitissima tra la formazione di Carlo Ancelotti e quella di Hansi Flick, pronte a darsi battaglia in una delle sfide più attese dell’anno.

Lo Spezia fallisce l’aggancio in vetta al Pisa pareggiando in casa contro il Bari. I padroni di casa hanno il predominio del gioco, colpiscono due pali e chiudono gli avversari nella loro metà campo senza riuscire a passare. Il Bari di Longo conquista un punto prezioso su un campo particolarmente difficile infilando il quarto pareggio consecutivo.

Sono state delle prove libere un po' atipiche, al termine delle quali però il popolo ferrarista sarà contento di trovare una Ferrari, quella di Carlos Sainz, in cima alla lista dei tempi. Dietro allo spagnolo Piastri, Tsunoda e Leclerc.