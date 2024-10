Roma, Juve, Napoli e Sci: le ultimissime

Torna a parlare Ivan Juric: dopo il successo in Europa League contro la Dynamo Kiev il tecnico è in conferenza a Trigoria alla vigilia di Fiorentina-Roma. “Hummels? L'ho già spiegato: arrivo, vedo l'allenamento, guardo e decido. Non vedo il curriculum, faccio giocare chi mi dà più sicurezza. Potreste chiedermi di Hermoso”.

Vigilia di Inter-Juventus. Alla Continassa, Thiago Motta presenta in conferenza stampa il derby d’Italia numero 252, al termine di una settimana che ha visto i bianconeri incassare la prima sconfitta stagionale in Champions contro lo Stoccarda. Thiago Motta ha "scaricato" la pressione sull'Inter e sul Napoli di Antonio Conte, in ottica Scudetto: "Sono queste due squadre le favorite per lo Scudetto, lo dice la storia recente e quello che hanno fatto negli ultimi anni. È un dato oggettivo, non lo dico io”.

Il Napoli si è presenta alla sfida del Maradona contro il Lecce con due nuove indisponibilità. Spinazzola e Contini si sono infatti aggiunti a Mario Rui e Lobotka nella lista dei calciatori esclusi dal match di Serie A contro i salentini. Antonio Conte ha escluso all'ultimo momento Spinazzola dalla lista dei convocati a causa di un affaticamento muscolare.

Federica Brignone si aggiudica il gigante di Soelden, prima gara ufficiale della nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice azzurra, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche, si è imposta in 2'16"05, davanti alla neozelandese Alice Robinson, distante 17 centesimi.