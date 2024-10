Atalanta, Liga, Napoli e Genoa: le ultimissime

Se in Champions fa fatica a segnare (due 0-0 in tre partite giocate), in Serie A l'Atalanta si conferma il miglior attacco. 6-1 al Verona e terzo successo consecutivo in campionato per gli uomini di Gasperini, che salgono a quota 16 punti in classifica. Secondo ko di fila per il Verona. Nerazzurri scatenati nel primo tempo, terminato 5-1. Doppiette per Lookman e Retegui, in gol anche per De Ketelaere e De Roon, per gli ospiti la rete porta la firma di Sarr.

IL Barcellona si aggiudica il Clasico con un roboante 0-4 al Santiago Bernabeu. I gol dei blaugrana arrivano tutti nella ripresa: prima la doppietta di Lewandoski tra il 54esimo e il 56esimo e poi le reti Yamal e Rapina a suggellare il successo dei catalani.

Grazie ad un gol di Giovanni Di Lorenzo, il Napoli batte il Lecce, e mantiene la vetta della classifica. Nel giorno in cui Conte lascia a riposo Kvaratskhelia e Politano, gli azzurri si affidano al proprio capitano, che prima si vede annullare una rete nel primo tempo, poi decide la partita con un guizzo nella ripresa.

Mario Balotelli torna in Serie A: giocherà nel Genoa. Il club ligure ha deciso di tesserarlo. Al termine di una lunga valutazione è arrivata la scelta definitiva: lunedì 28 ottobre sono state fissate le visite mediche.