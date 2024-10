Lazio, Roma, Bundesliga e Berrettini: le ultimissime

On Air

Tutto pronto per il ritorno in campo dei biancocelesti che alle 15.00 affrontano il Genoa allo Stadio Olimpico di Roma. Baroni dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1: Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Rovella Guendouzi; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos.

Ieri pomeriggio, alla vigilia di Fiorentina-Roma, gara valida per la nona giornata di Serie A, Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati. Nell'elenco per la trasferta in Toscana c'è anche Matias Soulé, che nella rifinitura si è allenato a parte.

Il Lipsia batte il Friburgo 3-1, nella gara valida per l'ottava giornata della Bundesliga, e si porta momentaneamente in testa alla classifica in solitaria, con tre punti di vantaggio sul Bayern Monaco. Divertente 2-2 al Weserstadion tra il Werder Brema e il Bayer Leverkusen.

Dopo la netta sconfitta rimediata nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, Matteo Berrettini annuncia una novità importante per il prosieguo della sua carriera. Il tennista romano, attuale numero 41 della classifica mondiale, ha infatti deciso di interrompere la sua collaborazione con il coach spagnolo Francisco Roig, al quale si era lavorativamente unito nel dicembre del 2023 dopo la separazione da Vincenzo Santopadre.