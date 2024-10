Inter, Fiorentina, Parma e Milan: le ultimissime

Riflettori accesi a San Siro per il big match della nona giornata di Serie A. Oggi, è il giorno del derby d'Italia. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. JUVE (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli; Conceiçao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

La domenica della nona giornata di Serie A si chiuderà al "Franchi", dove la Fiorentina di Palladino ospiterà la Roma di Juric. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

Il Parma sbaglia un rigore all'83' e con l'Empoli finisce in parità nella nona giornata di Serie A. Al Tardini, la squadra di D'Aversa passa in vantaggio con un autogol di Coulibaly. A dieci minuti dal novantesimo Charpentier trova il pareggio. Almqvist si guadagna un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Bonny, che però colpisce la traversa. Al triplice fischio il risultato è così 1-1.

Brutte notizie per il Milan: Matteo Gabbia salterà infatti la partita contro il Napoli a causa di un risentimento muscolare accusato a due giorni dal match. Paulo Fonseca non potrà quindi contare sul difensore italiano, già decisivo in questo campionato nel derby contro l'Inter, per la decima giornata che sarà anche l'unica infrasettimanale di questa Serie A.