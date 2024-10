Roma, Inter, Lazio e Premier League: le ultimissime

Fiorentina-Roma è una partita senza storia: vince la Viola 5-1 con i giallorossi che chiudono in 10 senza mai essere entrati in partita. Juric a rischio, inevitabile. Palladino vola. Esordio da dimenticare per Hummels che entra e fa autogol. La partita finisce tra gli olé del pubblico viola.

A San Siro va in scena uno spettacolo degno della Scala del calcio. Inter e Juve regalano un 4-4 senza precedenti, uno show unico che emoziona e diverte. E' stato un continuo andare via raggiungere, scappare e agguantare: alla fine è pareggio. Doppietta di Zielinski su rigore, rete bellissima di Mkhitaryan, diagonale millimetrico di Dumfries. Motta invece esulta con Vlahovic (primo centro a San Siro), Weah e con la doppietta di Yildiz, che entra nella ripresa e spacca il match.

La Lazio vince ancora calando il tris all'Olimpico contro il Genoa. Secco 3-0 degli uomini di Baroni che si portano in vantaggio con Noslin al 21'. Nella ripresa il tecnico fa subentrare Pedro e Vecino, autori della seconda e della terza rete biancoceleste rispettivamente all'86' e al 94'. Ottava vittoria in dodici match tra Serie A ed Europa fin qui per la Lazio.

Giornata ricchissima di grandi match in Premier League. Spettacolo assicurato dalle partite delle 15.00 con il Chelsea che ha battuto per 2-1 il Newcastle. Vittoria di misura anche per il Crystal Palace che fa 1-0 sul Tottenham. Il West Ham punisce il Manchester Utd: Casemiro non basta ai Red Devils. Termina invece 2-2 la gara delle 17.30 tra Arsenal e Liverpool, che si portano rispettivamente al terzo e secondo posto in classifica. In vetta il Manchester City.