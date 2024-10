Genoa, Manchester United, Real Madrid e Pallone d'Oro: le ultimissime

Dopo la fumata bianca dell’ingaggio, oggi è il giorno delle visite mediche per Mario Balotelli che questa mattina ha effettuato gli esami clinici per l’idoneità sportiva. “Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare - ha ammesso l’attaccante ai microfoni di Sky Sport - voglio cominciare, poi sarà il campo a parlare per me.

Il Manchester United ha deciso di esonerare Ten Hag. Il tecnico olandese ha pagato la sconfitta contro il West Ham del weekend: il 2-1 degli hammers ha confermato il momento no della squadra.

Non sono certo passati inosservati gli insulti razzisti di una parte della tifoseria del Real Madrid nei confronti di Lamine Yamal, Ansu Fati e Raphinha, durante il Clasico con il Barcellona di Hansi-Dieter Flick. A poche ore dalla roboante sconfitta del Bernabéu, si è schierato dalla parte dei tre calciatori blaugrana anche Vinicius Jr, stella dei Blancos sempre in prima linea contro il razzismo. "Deplorevoli gli insulti razzisti al Bernabéu - ha scritto sul suo account X, essendo stato spesso vittima di episodi simili -. Non c'è posto per questi criminali nella nostra società. Tutto il mio sostegno a Lamine, Ansu e Raphinha”.

È il giorno della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, il massimo premio individuale per una calciatrice e un calciatore professionista. A Parigi, l'iconico evento targato France Football, rivista che ha ideato il prestigioso riconoscimento per i grandi del calcio europeo. Da Vinicius Jr a Bellingham, fino ad arrivare all'interista Lautaro Martinez e a Rodri. La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN alle 18,45.