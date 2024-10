Milan, Serie A, Sinner e Manchester United: le ultimissime

La Serie A torna subito protagonista con la sfida di cartello l'incontro di San Siro tra Milan e Napoli. Gli azzurri hanno vinto la partita grazie alle reti di Lukaku e Kvaratkshelia, segnate entrambe nel primo tempo. Prosegue l'avvio di stagione complicato del Milan.

Il Bologna che ancora non ha vinto in casa, trova il secondo successo in trasferta del suo campionato, dopo quello di Monza, andando ad espugnare l'Unipol Domus di Cagliari per 2-0. Una vittoria che riporta gli emiliani a metà classifica a quota 12 punti, staccando proprio i padroni di casa, fermi a 9. A decidere il match un gol per tempo: sblocca Orsolini, raddoppia Odgaard. Il Lecce invece interrompe la striscia di cinque sconfitta consecutive tra campionato e Coppa Italia e torna a vincere. 1-0 al Via del Mare contro il Verona: decisiva la rete di Dorgu al 51'.

Un forfait inatteso, quello di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sinner tornerà in campo alle Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena di Torino. I riflettori del tennis maschile si sposteranno poi a Malaga per le finali di Coppa Davis (19-24 novembre), dove Sinner e il resto della spedizione italiana dovranno difendere il titolo conquistato un anno fa.

Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Manchester United. I Red Devils non hanno perso tempo e hanno trovato subito il successore di Erik Ten Hag esonerato lunedì dopo la sconfitta contro il West Ham. Il club inglese ha affermato di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro. Amorim stasera sarà per l'ultima volta in panchina dello Sporting Lisbona.