Serie A, Roma, tennis e Coppa Saudita: le ultimissime

Dopo le tre gare di ieri, la decima giornata di Serie A continua oggi con altri quattro match in programma. Alle 18.30 scenderanno in campo Empoli-Inter e Venezia-Udinese, entrambe visibili in eslcusiva Dazn. Alle 20.45 Atalanta-Monza e Juventus-Parma, la prima in esclusiva Dazn, la seconda anche su Sky.

Domani sarà la giornata di Roma-Torino e, dato il clima tesissimo che aleggia nell'ambiente giallorosso, si prevede uno Stadio Olimpico con tanti seggiolini vuoti. Niente sold out quindi, anzi. L’Olimpico sarà una polveriera pronto a fischiare la squadra prima della partita: dall’arrivo del pullman all’annuncio delle formazioni fino al riscaldamento della squadra.

Sorteggiati i gironi delle Wta Finals, in scena a Riyadh dal 2 al 9 novembre. L'azzurra Jasmine Paolini, 4 del ranking internazionale, è stata inserita nel Gruppo Viola con la numero uno del mondo Sabalenka, Rybakina e Zheng. Decisi anche i gruppi delle Finals del doppio femminile con Paolini in gara pure in questo torneo, al fianco di Sara Errani.La toscana e la romagnola sono la coppia numero 4 del mondo e sono nel Gruppo Bianco, assieme al duo Dabrowski e Routliffe.

L'Al Nassr di Stefano Pioli saluta la King Cup (la Coppa saudita) agli ottavi di finale. La squadra allenata dal tecnico italiano è stata sconfitta 1-0 in casa dall'Al-Taawon che vince il match grazie alla rete di Flavio al 71', ma anche al rigore sbagliato, al 96', da Cristiano Ronaldo.