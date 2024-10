Roma, Napoli, Juve e Genoa: le ultimissime

Sono arrivate le parole di Juric alla vigilia di Roma-Torino: "Questi sono stati giorni di litigi pesanti, ma meglio che sia successo adesso. Penso che in questi due giorni abbiamo indirizzato la barca verso quello che bisogna fare. In questo senso, anche il mio carattere preferisce lo scontro per andare poi avanti con la testa pulita. Ci siamo detti la verità, prima magari in modo violento e poi in modo più ragionevole”.

Il 30 ottobre è un giorno speciale per tutto il mondo del calcio ma soprattutto per l'Argentina e per la città di Napoli. Oggi, nel 1960, nasceva Diego Armando Maradona. Il club azzurro ha così voluto rendere omaggio al 'Pibe de Oro' facendogli gli auguri con un video social, una sorta di fumetto animato, che ripercorre le tappe più significative della storia di Diego all'ombra del Vesuvio.

L'Allianz Stadium di Torino ospita la sfida tra la Juventus di Thiago Motta e il Parma di Fabio Pecchia, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli; Conceiçao, K. Thuram, McKennie, Weah; Vlahovic.

Dopo la firma del contratto fino a giugno 2025 e l'ufficialità del suo ingaggio al Genoa, Mario Balotelli non sarà convocato per la partita contro la Fiorentina, valiada per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Ad annunciarlo è stato Alberto Gilardino nella conferenza stampa della vigilia. "Balotelli è arrivato motivato, abbiamo parlato tanto. So quello che può darci, come già detto non può risolvere i problemi da solo. Abbiamo previsto un percorso di una settimana di lavoro tra sedute singole e in gruppo, domani non sarà convocato".