Juve, Atalanta, Serie A e Lazio: le ultimissime

Partita movimentatissima tra Juve e Parma all'Allianz Stadium. I gialloblù di Pecchia passano al 3' con Del Prato, la Juve trova il gol del pari poco dopo la mezz'ora con McKennie e poi raddoppia con Sohm al 38'. Nella ripresa Weah pareggia i conti al 49'. I bianconeri salgono al quarto posto dietro a Napoli, Inter e Atalanta, in attesa di scoprire i risultati di Fiorentina e Lazio.

L’Atalanta batte 2-0 il Monza con le reti di Samardzic al 70' e Zappacosta nel finale. Con questa vittoria la Dea sale al terzo posto in solitaria. Forti le proteste per i brianzoli, dopo il gol di Vignato, annullato per un presunto fallo di D'Ambrosio sull'avversario. Quarta vittoria di fila per Gasperini che domenica se la vedrà col Napoli.

Dopo il pari beffa nel derby d'Italia contro la Juve a San Siro, l'Inter reagisce e torna al successo al 'Castellani' di Empoli grazie alla doppietta di Frattesi e al gol di Lautaro Martinez. Il Venezia porta a casa tre punti pesantissimi battendo in rimonta l'Udinese: da 0-2 a 3-2. Secondo succusso stagionale in campionato ai lagunari che erano andati all'intervallo sotto di un gol: Nicolussi Caviglia e la doppietta di Pohjanpalo hanno risposto alle reti messe a segno nel primo tempo da Lovric e Bravo.

Lazio si prepara ad affrontare il Como con due assenze di rilievo: Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella non saranno infatti a disposizione di Marco Baroni per la trasferta lombarda. Zaccagni non ha ancora superato l’influenza intestinale ma anche Rovella sarà assente a causa di un lieve problema muscolare accusato proprio nell’allenamento di rifinitura.