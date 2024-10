Genoa, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

Si conclude oggi la decima giornata di campionato, che ha visto l'Inter rispondere al successo del Napoli nel big match contro il Milan. Alle 18.30 si parte con Genoa-Fiorentina. Tra i padroni di casa non ci sarà Mario Balotelli, che non è stato convocato dal tecnico Gilardino.

Roma in campo con il Torino

La Roma impegnata questa sera allo stadio Olimpico contro il Torino. Un match che si annuncia molto importante per il tecnico Juric, che contro la sua ex squadra cerca la riscossa dopo il pesante ko di Firenze. “Quella sconfitta può rappresentare la svolta della nostra stagione”, ha detto ieri il tecnico giallorosso. Appuntamento alle 20.45

Baroni senza Rovella

Allo stesso orario la Lazio di Baroni sale a Como per sfidare i lombardi di Fabregas. Il tecnico dei biancocelesti deve rinunciare a Nicolò Rovella, fermato da un problema muscolare. In attacco probabile chance dal primo minuto per lo spagnolo Pedro, reduce da quattro gol nelle ultime cinque gare.

Alcaraz a Parigi

Prosegue senza sorprese, e senza italiani, il torneo di Parigi Bercy, ultimo Master 1000 della stagione. Oggi toccherà a Carlos Alcaraz, che scenderà in campo contro il francese Humbert. In programma anche la sfida tra Zverev e Fils. Per il momento è tutto.