Serie A, Hummels, Kvaratskhelia e Matilde Lorenzi: le ultimissime

L'ironia di Hummels

"È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene". Così Mats Hummels ha commentato la sfortunata autorete segnata a Firenze "Le cose possono solo migliorare. Non so cos'altro ci sarà da aspettarsi”, ha dichiarato il difensore tedesco in un podcast. “Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo”, ha detto Hummels.

Kvara verso il rinnovo

Passi avanti nella trattativa tra il Napoli e Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto del calciatore georgiano. L'incontro tra il manager dell'attaccante e il ds del Club Manna ha accorciato le distanze. Si tratta sulla base di un adeguamento e allungamento dell'attuale accordo, in scadenza nel 2027.

L'ultimo saluto a Matilde Lorenzi

Migliaia di persone per l'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano, scomparsa dopo un incidente in allenamento sulle piste della Val Senales a 19 anni. La celebrazione si è tenuta a Giaveno nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.