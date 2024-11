Derby, Maksimovic, Paolini e MotoGP: le ultimissime

Il derby Roma-Lazio torna in notturna. Dopo giorni di vertice tra il capo della Polizia, la Questura e l’Osservatorio, si è deciso di dare l’ok. Tecnicamente non si gioca un derby in notturna dal 2021, ma fa poco testo, visto che era l’epoca del Covid e gli stadi erano chiusi. Con i tifosi presenti non si gioca alle 20.45 dal 2 marzo 2019, una vita fa.

Nicola Maksimovic, ex difensore dei Torino, Napoli e Genoa, riparte dalla Ligue 1: è un nuovo giocatore del Montpellier. C'è l'annuncio ufficiale del tesseramento del difensore che dallo scorso primo luglio era svincolato in seguito alla conclusione della sua esperienza in Turchia con l’Hatayspor.

Jasmine Paolini è pronta a fare il suo esordio alle Wta Finals di Ryadh. La nuova numero quattro del ranking femminile è stata sorteggiata nel girone con la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Qinwen Zheng. Sarà proprio Rybakina la prima avversaria di Paolini.

MotoGp: in Malesia, Bagnaia primo nelle prove, Martin insegue ma cade. Alle spalle dello spagnolo la prima delle due M1 in pista, entrambe capaci di garantirsi l’accesso diretto alla Q2 di domani: Fabio Quartararo ha chiuso sesto.