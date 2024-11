Roma, Napoli, F1 e MotoGP: le ultimissime

La Roma dovrà fare a meno di Hermoso a causa di un problema muscolare per una decina di giorni. Il centrale spagnolo, squalificato ieri contro il Torino, salterà sicuramente Verona e la trasferta di coppa in Belgio per poi provare a rientrare tra una decina di giorni contro il Bologna.

Sono arrivate le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa in vista della gara contro l’Atalanta in programma domenica 3 novembre alle 12:30. Non so se questa può essere definita sfida Scudetto, certamente lo è tra due squadre che ambiscono ad andare in Europa. Loro ora ci sono dalla porta principale, noi vogliamo rientrare.

Brutta notizia per Max Verstappen, che dovrà scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza della gara del Gran Premio di Formula 1 del Brasile, sul circuito di Interlagos. Questa la decisione della Fia dopo il cambio di motore endotermico sulla Red Bull del campione iridato che, arrivato alla sesta unità stagionale, incorre dunque nell'ordinaria penalità da scontare nella gara di domenica.

Annullato il Gran Premio di Valencia dopo la catastrofe che ha colpito la città spagnola. Tra le proteste di tutto il mondo dello sport è arrivata oggi, 1 novembre, la decisione ufficiale. E mentre si cerca una sede alternativa tutto il mondo applaude. Barcellona, al momento, è in pole per l'ultimo Gran Premio della stagione che sarà posticipato di una settimana.