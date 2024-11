Serie A, Lazio, Juve e F1: le ultimissime

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il calendario degli anticipi e posticipi dalla 19ª alla 20ª giornata. Spicca il ritorno serale del derby della Capitale, che si giocherà il 5 gennaio alle 20:45. Svelato anche il calendario delle gare della EA SPORTS FC Supercup, che si svolgeranno presso la Kingdom Arena di Riyadh (Arabia Saudita) SEMIFINALI - 02/01/2025 Giovedì 22.00 LT INTER-ATALANTA Canale SEMIFINALI - 03/01/2025 Venerdì 22.00 LT JUVENTUS-MILAN Canale 5

FINALE - 06/01/2025 Lunedì 22.00 LT VINCENTI SEMIFINALI Canale 5

La Uefa ha multato il Twente con 83.000 euro e ha disposto la chiusura parziale della curva per la prossima partita di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise dopo i cori razzisti rivolti a Tchaouna. Durante la gara con la Lazio, valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League e terminata 2-0 contro i biancocelesti, sono stati rivolti degli ululati all'ex Salernitana.

Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, la Juventus torna subito in campo per la sfida al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. I bianconeri sono scivolati in sesta posizione e per non perdere il passo delle prime cinque servono i tre punti. Thiago Motta ha parlato in conferenza alla vigilia della partita anche di un eventuale riposo di Vlahovic: "Può essere, lo valuteremo anche oggi nell'ultimo allenamento. Ma in questo momento della stagione i giocatori non sono stanchi, stanno bene e tutti dobbiamo dare un qualcosa in più".

Sarà Oscar Piastri a scattare davanti a tutti nella gara sprint del GP Brasile. Superiorità netta della McLaren per tutta la sessione, la quale si è conclusa con Norris alle spalle dell'australiano. Seconda fila per Leclerc e Verstappen, Sainz 5°.