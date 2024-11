Roma, Milan, Paolini e MotoGP: le ultimissime

Oggi alle 12 a Trigoria Juric ha presentato la sfida al Bentegodi contro il Verona: da valutare Dovbyk, non ancora al meglio dopo l'influenza. "Ci aspetta una partita difficilissima, come sempre a Verona, ma se non vinciamo domani la vittoria contro il Torino non sarà servita a niente”.

È scoppiato il caso Rafael Leão. L'attaccante portoghese, uno dei talenti più importanti del Milan, va verso la terza partita di fila in panchina in serie A. Oggi contro il Monza dovrebbe partire nuovamente fuori dai titolari. Esclusione per scelta tecnica, che somiglia molto a una scelta punitiva, poiché alla base di queste decisioni forti c'è un rapporto complicato tra l'allenatore e l'attaccante.

Jasmine Paolini è pronta a fare il suo esordio alle Wta Finals di Ryadh. La nuova numero quattro del ranking femminile è stata sorteggiata nel girone con la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Qinwen Zheng. Il match tra Paolini e Rybakina, valevole per la fase a gironi delle Wta Finals, è in programma oggi come secondo match a partire dalle ore 16.

Bagnaia finisce a terra nella sprint di Sepang. Il piemontese è caduto al terzo giro in curva 9, mentre occupava la seconda posizione.