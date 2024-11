Milan, Juve, Bologna e Paolini: le ultimissime

Il Milan supera il Monza al Brianteo per uno a zero. A decidere la sfida la rete di Reijnders arrivata al quarantatreesimo minuto della prima frazione di gioco. Tre punti importantissimi per i rossoneri dopo la brutta sconfitta della scorsa giornata.

Udinese e Juventus si sono sfidate subito dopo il turno infrasettimanale per l'undicesima giornata di Serie A. La vittoria è andata agli ospiti, che si sono presentati al Bluenergy Stadium con tanta voglia di rivalsa dopo il pareggio casalingo con il Parma. L'iniziale vantaggio, arrivato su uno sfortunato autogol di Okoye, è stato allungato da Savona che ha firmato la rete del definitivo 2-0.

Festa Bologna grazie a Riccardo Orsolini. All’85’ il gol partita del capitano rossoblù in una partita molto bloccata. Dopo sette mesi si torna a vincere in casa. Prima vittoria stagionale al Dall’Ara con tre punti fondamentali per rivedere la zona Europa. Grandi applausi per il ritorno in campo di Ferguson. Per il Lecce la classifica rimane difficile: penultimo posto e soli 8 punti.

JasminePaolini non poteva partire meglio nella sua prima avventura alle Wta Finals. La tennista toscana ha battuto Elena Rybakina in due set 7-6(5), 6-4 in un'ora e 44 minuti al debutto nel gruppo viola a Riyad.